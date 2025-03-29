Bursa’da aileyi yıkan acı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da aileyi yıkan acı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Solak ailesinin 2 aylık bebeği Alparslan, yatağında hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Solak ailesinin Camikebir mahallesindeki evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece yüksek ateş şikayeti ile Orhangazi'de özel bir hastanenin acil servisine götürülen Alparslan bebek burada yapılan müdahalenin ardından evine getirildi.

Anne Selvi Solak, saat 11.00 sıralarında uyandığında yanındaki bebeğinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Eve gelen 112 acil servis ekibi Alparslan bebeği ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Alparslan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Henüz 2 aylık olan Alparslan bebeğin cenazesi hastane morguna alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından da Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözyaşlarına boğulan acılı anne yakınlarının desteği ile ayakta kalabildi. Selvi ve Ender Solak çiftinin 2 çocuğundan olan Alparslan bebeğin vefatı aile yakınlarının yanı sıra ilçede de hüzne sebep oldu.

Bursa’da aileyi yıkan acı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa’da aileyi yıkan acı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa’da aileyi yıkan acı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

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