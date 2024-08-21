Bursa'da akıl almaz olay: Çanta para doluydu

Kaynak: İHA
Bursa'da akıl almaz olay: Çanta para doluydu

Bursa'da kiralık otomobili satmaya çalışan dolandırıcılar, bunda başarılı olamayınca otomobilin içindeki 550 bin lira dolu çantayla kayıplara karışırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde akıl almaz bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araç almak için arayışa giren Mahmut Hasanoğlu sosyal medya platformundan bulduğu ve beğendiği araç sahibiyle telefonda görüşerek taraflar ile bir süre sonra buluştu.

Buluşmaya otomobil sahibi, 2 arkadaşıyla birlikte gelirken, Hasanoğlu, önce Yavuzselim Mahallesi'nde bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Eli para dolu çanta ile gezen Mahmut Hasanoğlu, alacağı otomobile ekspertiz yaptırınca söylenilenden daha fazla boya-değişen tespit edilmesiyle alışverişten vazgeçti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Anlaşmazlığın ardından Hasanoğlu, evinin önünde araçtan inmek istedi. İndikten sonra araçtaki para dolu çantayı almak isterken satıcı kılığındaki sürücü otomobille hızlıca uzaklaşırken, Hasanoğlu o sırada ölümden döndü.

550 BİN LİRA ÇALINDI İDDİASI

Soluğu polis merkezinde alıp 550 bin lirasının çalındığını iddia eden Hasanoğlu'nun kuyumcuya giderek altın bozdurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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