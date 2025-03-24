Bursa'da akılalmaz olay! Kiracısının dükkanına otomobille daldı: Karakolda U dönüşü yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da kirayı artırmak isteyen yer sahibi, sözleşme nedeniyle dükkandan çıkmayan işletmecilerin iş yerine otomobille dalarak camları kırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüpheli, gaz pedalına ayağının takıldığını iddia etti.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, kadın kuaförlük işletmesi sahibi Betül V., yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtti ve zam oranının EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını talep etti.

Bu durumu kabul etmeyen yer sahibi Mahmut K., işletme sahipleriyle tartıştıktan sonra öfkeyle otomobiliyle iş yerine dalarak camları kırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, korku dolu anlar yaşayan işletme sahipleri ile yer sahibi arasındaki tartışma, çevredekiler tarafından yatıştırıldı.

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Yer sahibi Mahmut K., olayın ardından gaz pedalına ayağının takıldığını iddia etti. Kavga polis merkezinde son bulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da akılalmaz olay! Kiracısının dükkanına otomobille daldı: Karakolda U dönüşü yaptı

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