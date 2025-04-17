Bursa’da alevler geceyi aydınlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da alevler geceyi aydınlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yanan evler kullanılamaz hale gelirken, yangın neticesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Son Haberler
Bilet fiyatları ağızları açık bırakmıştı! Jennifer Lopez’in konser tarihi değişti
Bilet fiyatları ağızları açık bırakmıştı! Jennifer Lopez’in konser tarihi değişti
İstanbul’da şok hırsızlık! Beğendiği ayakkabıyı çalıp kaçtı
İstanbul’da şok hırsızlık! Beğendiği ayakkabıyı çalıp kaçtı
Benzin yine cebimizi yakacak! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti
Benzin yine cebimizi yakacak! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti
300 yıllık tarih göz göre göre çürüyor!
300 yıllık tarih göz göre göre çürüyor!
Damarları tıkıyor, ömrü çalıyor! Sofradaki sessiz katil
Damarları tıkıyor, ömrü çalıyor! Sofradaki sessiz katil