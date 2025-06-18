Bursa’da alevler kontrol altına alınamıyor! Köy boşaltılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa Orhaneli’de orman yangını çıktı, Girencik Mahallesi AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor. 5 helikopter, 44 araç, 132 personelle müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgar yangını zorlaştırıyor, soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Girencik Mahallesi, AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı 100 nüfuslu Girencik Mahallesi civarında öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, vatandaşların dikkati sayesinde erken fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Çıkan yangına 5 helikopter, 44 araç, 132 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın olduğuna dikkat çekildi.

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