Bursa’da alkollü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı! Ekip otosuna çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’da bir sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. 50 kilometre kaçan sürücü ekip otosuna çarparak durdu. Biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Nilüfer ilçesinde saat 10.30 sıralarında devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 43 ACB 995 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücü, "dur" ihtarına uymazken, polis ekipleri cipi takibe aldı.

50 kilometre süren takibin ardından cip, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa-Kuzey Gişeleri mevkisinde polis otosuna çarptı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri cipin sürücüsü O.A. ile yanındaki K.A ve E.G. ile G.İ. isimli kadını gözaltına aldı. Cipte yapılan aramada, 145 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da alkollü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı! Ekip otosuna çarptı

Bursa’da alkollü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı! Ekip otosuna çarptı

Bursa’da alkollü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı! Ekip otosuna çarptı

Bursa’da alkollü sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı! Ekip otosuna çarptı

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