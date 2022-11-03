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Bursa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, annesi öldü.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:39
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Bursa'da ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, annesi öldü

Bursa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Vural Güleç (45), annesi Nezahat Güleç ile (69) Karacabey Devlet Hastanesi'nden çıktıktan sonra 16 V 4640 plakalı otomobiliyle hareket etti.

Otomobil, hastanenin önündeki kavşakta sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile annesi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sıkıştıkları yerden kurtarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nezahat Güleç, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında, Güleç idaresindeki otomobilin yanındaki araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada hareket ettiği ve kavşakta ambulansla çarpıştığı görülüyor.

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