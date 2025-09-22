Bursa'da anne çocuğunun gözü önünde kabusu yaşadı! Sokak ortasında şoke eden görüntüler

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa’da sokak ortasında kucağında çocuğu ile yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Anneye tekme tokat saldıran kadınların dehşeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu.

3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darbetti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

kucaginda-cocuguyla-yuruyen-anneyi-3-kad-925500-274927.jpg

kucaginda-cocuguyla-yuruyen-anneyi-3-kad-925501-274927.jpg

kucaginda-cocuguyla-yuruyen-anneyi-3-kad-925499-274927.jpg

kucaginda-cocuguyla-yuruyen-anneyi-3-kad-925498-274927.jpg

aw543183-03.jpg

aw543183-02.jpg

aw543183-01.jpg

Son Haberler
İspanya'yı çalıştıracak isim açıklandı: Real Madrid'le kupalar kazanmıştı
İspanya'yı çalıştıracak isim açıklandı: Real Madrid'le kupalar kazanmıştı
Yeni anket ortalığı karıştırdı! Cumhur İttifakı seçmeninden şok yanıt
Yeni anket ortalığı karıştırdı! Cumhur İttifakı seçmeninden şok yanıt
AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması!
AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması!
Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
İş adamını yapay zekâ ile dolandırdılar! Farkına vardığında 10 milyon lirası gitmişti
İş adamını yapay zekâ ile dolandırdılar! Farkına vardığında 10 milyon lirası gitmişti