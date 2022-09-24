Bursa'da apartmanın çatı katında yangın

Çelebi Mehmet Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişimindeki 6 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Alevler, ​​5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatı katındaki dairede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)