24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa'da apartmanın çatı katında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:51
Takip Et

Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da apartmanın çatı katında yangın
+
Aa
-

Çelebi Mehmet Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişimindeki 6 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Alevler, ​​5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatı katındaki dairede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Dele Alli'nin ojeli tırnakları şaşırttı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Uyuz vakalarında korkutan artış. Uzmanı açıkladı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Sanat güneşi Zeki Müren sevenleri tarafından anıldı
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
﻿Kargo uçağı göle oturdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.