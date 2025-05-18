Bursa’da arkadaşıyla şakalaşan genç bıçaklanarak yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa’da arkadaşıyla şakalaşan genç bıçaklanarak yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda arkadaşıyla şakalaşırken 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Olay saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren bir dershanede meydana geldi. S.Y.(17) İle arkadaşı M.A.T.(17) şakalaşmaya başladılar. S.Y.(17) Elindeki bıçakla M.A.T.'yi yanlışla bacağından yaraladı. Yaralanan genç yakındaki özel sağlık merkezine gitti. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Y. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.iha-20250518aw457562-1.jpg

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