Bursa'da ataması yapılmayan öğretmenlerden adil branş dağılımı talebi

Ataması yapılmayan öğretmenler, 2024 KPSS’de adil branş dağılımlı ek atama talebiyle basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, “Sadece bazı branşlara ayrıcalık tanınırken, bizler perişan olduk. Ailelerimiz dağıldı, evlilik hayali kuran bizler için evlilik hayal oldu. Aylardır hayata tutunmaya çalışan bizler, toplumun psikolojik baskısı karşısında hayata tutunamıyoruz. Bu durum yıllarını okumaya ayıran bizleri, ömrünü evladının geleceği için harcayan anneleri ve babaları çok üzdü ve üzmeye de devam etmektedir” dedi.

2024 KPSS’de düşük kontenjan mağduru, ataması yapılmayan öğretmenler 2024 KPSS’ye "âdil branş dağılımlı ek atama" talebiyle Şehreküstü Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Hürriyetçi Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen de destek verdi.

Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Esra Kaya, şöyle konuştu:

“Bugün burada yeşil Bursa’da emeğimizin karşılığını almak için, bizlere reva görülen 15 bin atamanın azlığını ve eşit şekilde dağıtılmayan branş sayılarını haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz, sesimiz duyulana kadar susmayacağız. Ülkemizin her köşesinde haklı gerekçelerimizi haykırmak için bir araya gelmekten vazgeçmeyeceğiz. Her birimiz bu şanlı vatanın evladıyız, öğretmeniyiz ve öyle kalmaya da devam edeceğiz.

“YÜZ BİNLERCE ÖĞRETMENİN BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI”

2024 KPSS puanıyla ek atama bekleyen öğretmenler olarak 15 Nisan'da açıklanan ve aynı zamanda tarihin en düşük atama sayısı olan 15 bin öğretmen atamasının yarattığı mağduriyeti ve 18 Nisan tarihinde MEB tarafından açıklanan adil olmayan branş dağılımlarını haykırmak için, sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Yüz binlerce öğretmenin emeği, beklentisi ve geleceği, açıklanan sınırlı atama sayısı ve sınırlı kontenjanlar yüzünden ne yazık ki karşılık bulamamıştır. Bu nedenle 2024 yılı için adil dağılımlı ek atama talebimizi buradan, yeşillikler diyarı Bursa’dan bir kez daha dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını alabilmek, hayallerimize kavuşabilmek için 2024 KPSS puanıyla ek öğretmen ataması istiyoruz.

“ÖĞRETMENLER AİLESİNE MAHÇUP YAŞIYOR”

Aile Yılı kapsamında binlerce öğretmen ataması yapılmadığı için yuva kuramamaktadır. Binlerce öğretmen aile evi çatısı altında yaşayarak her gününü ailesine mahcup şekilde geçirmektedir. 2024 KPSS sonuçlarına göre atanmayı bekleyen öğretmenler, uzun yıllardır emek vererek hazırlandıkları mesleklerine kavuşabilmek adına büyük bir umut ve sabırla süreci takip etmektedir. Ancak mevcut atama kontenjanlarının sınırlı sayıda olması, birçok nitelikli öğretmenin mağduriyet yaşamasına neden olmuştur. Bu çerçevede, 2024 KPSS puanı ile yeterli başarıyı elde etmiş ancak atama şansı bulamamış öğretmenler olarak, ek atama talebimizi kamuoyunun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatine sunuyoruz. Ek atama, hem okullarımızda bulunan öğretmen açığını giderecek hem de yıllardır atanma hayaliyle yaşayan binlerce öğretmenin emeğinin karşılığını almasına vesile olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, 2024 KPSS ile ek atama bekleyen öğretmenlerin feryatlarına karşılık ilave ek atama takviminin duyurularak hayata geçirilmesidir. Unutulmamalıdır ki bu talep, yalnızca bireysel bir beklenti değil, aynı zamanda toplumsal fayda ve kamu hizmetlerinin niteliği açısından da önem arz etmektedir.

"ADİL BİR EK ATAMA GELENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Adil bir ek atama gelene kadar durmayacağız. Yaşanan bu mağduriyeti dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sayın devlet büyüklerimiz, MEB’in ihtiyacı ortada, bilindiği üzere önceki günlerde ikinci il dışı tayinleri açıklandı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan öğretmen ihtiyacı pik noktasına ulaştı. Ayrıca akademilerden dolayı uzun süre göreve başlama olmayıp açık daha da artacaktır. Toplam öğretmen ihtiyacı ile birlikte ihtiyaç düzeyi alarm vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, yüksek sayıda ek atamanın verilmesi ve eşit kontenjan dağılımıyla binlerce öğretmenin mağduriyetinin son bulmasıdır. Yaşanan bu mağduriyeti dile getirmekten asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bir çocuğun ‘öğretmenim’ deyişiyle başlayan hikaye 15 bin atamayla bitmeyecek. Bizler ülkemizin her köşesinde bu haklı duruşumuzu sergilemekten asla geri durmayacağız. Öğretmenler meydanlarda değil okullarında olmak istiyor. Artık somut adımların atılmasını bekliyoruz.

“AİLELERİMİZ DAĞILDI”

Bakanlık, 2024 KPSS 15 bin atamada sınıf öğretmenliğine 4 bin 387 kontenjan, özel eğitime 3 bin 87, din kültürüne bin 802, okul öncesine bin 321 kontenjan gibi bu 4 branşa toplamda 10 bin 588 kontenjan verirken, geriye kalan branşlardan biyolojiye 27, tarihe 28, edebiyata 29 kontenjan gibi 72 branşa toplamda 4 bin 412 kontenjan verdi. Sadece bazı branşlara ayrıcalık tanılırken, bizler perişan olduk. Ailelerimiz dağıldı, evlilik hayali kuran bizler için evlilik hayal oldu. Aylardır hayata tutunmaya çalışan bizler, toplumun psikolojik baskısı karşısında hayata tutunamıyoruz. Bu durum yıllarını okumaya ayıran bizleri, ömrünü evladının geleceği için harcayan anneleri ve babaları çok üzdü ve üzmeye de devam etmektedir."

“MATEMATİK HER YERDEDİR, 15 BİN 117 KONTENJAN YETER Mİ?”

Açıklamada konuşan bir başka öğretmen ise şunları öyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, meslek liseleri önemlidir diyoruz, ara eleman şart diyoruz, 15 bin atamada Elektronik öğretmenlerine verilen 11 kontenjanla bu sağlanabilir mi? Tıbbın üst dalıdır diyoruz, pandemide önemini bir kez daha anlaşıldı. Ali Erbaş Hocamız, biyolojiyi bilmeyen Kuran'ı anlamaz dedi. Aziz Sancarlar gibi bilim adamları yetiştirmek için 15 binde biyoloji öğretmenliğine verilen 27 kontenjan yeterli mi? Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez. Selçuklu tarihini, Osmanlı tarihini ve Türk tarihini 15 binde tarihe verilen 28 kontenjanla öğretilebilir mi? Dilimizin zenginlikleri diyoruz, Türkçeyi düzgün konuşmak önemlidir biliyoruz, 15 binde edebiyata 29 kontenjanla bunu nasıl sağlayabiliriz? Türkiye'nin coğrafi yapısını, doğal zenginliklerini, nice güzelliklerini 15 binde coğrafyaya verilen 32 kontenjanla anlatabilmek mümkün müdür? Farabiler yetiştirebilmek için 15 binde felsefeye verilen 41 kontenjan yeterli midir? Bilim çağındayız, kimyagerlere ihtiyacımız var. 15 bin atamada kimyaya 49 kontenjanla bu sağlanabilir mi? Kuantum çağındayız, 15 bin atamada verilen 61 fizik kontenjanıyla bu çağ yakalanabilir mi? Matematik her yerdedir, bilimin ve teknolojinin dilidir. 15 binde verilen 117 kontenjan yeterli midir?”