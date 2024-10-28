Bursa'da eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Bursa'da, ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni A.Ç., polis tarafından yakalandı. Diş doktoru Yasemin Çetin'in cansız bedeni, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Diş teknisyeni A.Ç., ayrılma aşamasında olduğu eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti.

İkili arasında başlayan tartışmada A.Ç., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açarak Yasemin Çetin'i ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çetin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasemin Çetin kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Yasemin Çetin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Bağlarbaşı Mahallesi Ziraat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafakemalpaşa Mahallesi Doğancıköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katılarak, Çetin'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

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