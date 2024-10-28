Bursa'da eşi tarafından öldürülen diş doktoru toprağa verildi

Diş teknisyeni A.Ç., ayrılma aşamasında olduğu eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti.

İkili arasında başlayan tartışmada A.Ç., yanında bulundurduğu tabancayla ateş açarak Yasemin Çetin'i ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çetin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasemin Çetin kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Yasemin Çetin'in cenazesi, öğle namazını müteakip Bağlarbaşı Mahallesi Ziraat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mustafakemalpaşa Mahallesi Doğancıköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katılarak, Çetin'in yakınlarına başsağlığı diledi.