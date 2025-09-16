Bursa'da bağ evi alev alev yandı

Kaynak: İHA
Bursa'da bağ evi alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında küle döndü.

Yangın saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesindeki Mustafa Torun'a ait bağ evinde meydana geldi. Kaynak sırasında kıvılcım eve sıçradı. Kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören ev sahibi durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada alevler evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniaraştırılıyor

Son Haberler
Merve Özbey’in en duygusal günü!
Merve Özbey’in en duygusal günü!
Kayyum atanan kanalda üst düzey ayrılık!
Kayyum atanan kanalda üst düzey ayrılık!
Boş tarlada erkek cesedi mahalleyi karıştırdı!
Boş tarlada erkek cesedi mahalleyi karıştırdı!
Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel'den Onana yorumu: "İyi bir karar!"
Trabzonspor'un eski yıldızı John Obi Mikel'den Onana yorumu: "İyi bir karar!"
Ali Erbaş'tan çekmece uyarısı. Makam odasını boşaltıyor
Ali Erbaş'tan çekmece uyarısı. Makam odasını boşaltıyor