Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bursa'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan plakasız ve kasksız motokurye Murat Erkılıç, hayatını kaybetti.

Bursa'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan kaza meydana geldi. Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda, saat 02.30 sıralarında gerçekleşen olayda, plakası olmayan motosikletiyle seyir halinde olan Murat Erkılıç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaskını takmayan Erkılıç, yaklaşık 23 metre savruldu, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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