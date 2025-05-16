Bursa’da bayram coşkusu! 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Kaynak: İHA
Bursa’da bayram coşkusu! 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 23.59’a kadar BursaRay, tramvay ve resmi plakalı otobüslerde BursaKart kullanmak suretiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.bursa.jpgBursalıların Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki etkinliklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla da 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece BursaRay seferleri gece 01.00’e kadar uzatıldı. Ayrıca 18-19 Mayıs Pazar ve Pazartesi günleri saat 12.00 ile 23.30 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arasında ücretsiz ring servisi olacak. Yine 18-19 Mayıs tarihlerinde, Hüdavendigar Kent Parkı’ndan Uludağ Üniversitesi’ne saat 23.30’a kadar ücretsiz ulaşım da sağlanacak.bursa2.jpg

bursa3.jpg

Son Haberler
Yunus Akgün’e yeni sözleşme: Maaşı 8 kat arttı
Yunus Akgün’e yeni sözleşme: Maaşı 8 kat arttı
Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabına erişim engeli
Gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabına erişim engeli
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den kritik uyarı: Gece yarısı başlıyor
Meteoroloji’den Trakya’ya için kritik çağrı: Hazırlıklı olun
Bursa’da bayram coşkusu! 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Bursa’da bayram coşkusu! 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
Eski eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet!
Eski eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet!