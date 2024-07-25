Bursa'da Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın'a silahlı saldırı

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, telefonda tartıştığı İ.A. tarafından boş bir araziye çağrıldı. Tartışma burada da devam ederken, İ.A. Aydın’ı kalçasından ve ayağından silahla vurdu. Yaralı halde kendi imkanlarıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne giden Aydın, daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Belediye Başkanı Ercan Özel’den kınama

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, olay sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Özel, “Bu menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Meclis Üyemiz Koray Aydın’ın sağlığı şu an iyi ancak tedavisi sürüyor. Saldırganların hukuki karşılığını alacağından eminiz. Toplumumuzu kin ve nefrete sürükleyenlere karşı birlik olacağız” dedi.

Siyasi partilerden kınama

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık da yaptıkları açıklamalarda saldırıyı kınayarak Koray Aydın’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.