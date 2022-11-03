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Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da, beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:00
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Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da beton mikserinin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen Erman Haymana (14) bisikletle yedek parça almaya gittiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada seyir halinde olan S.Ş'nin (42) kullandığı 16 GB 1299 plakalı beton mikseri, yerdeki çocuğun üstünden geçti.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Haymana'nın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

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