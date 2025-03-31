Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Panayır Mahallesi 9'uncu Yavuz Sokakta meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

Bursa'da bıçaklı kavga! 3 yaralı: Hayati tehlikesi var

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