Bursa'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı



Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Veysel M.'ya (26) iddiaya göre tanımadığı şahıslar laf attı.



Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Veysel M.'yi bacağı ve sırtından yaraladı. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.