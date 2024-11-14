Bursa'da bipolar hastası çıkan yangında öldü

Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Engin Boztepe olduğu belirlendi. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe'nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.