Bursa'da bipolar hastası çıkan yangında öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da bipolar hastası çıkan yangında öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangında Engin Boztepe, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Engin Boztepe olduğu belirlendi. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe'nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor.

​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da bipolar hastası çıkan yangında öldü

Son Haberler
Sinop’ta 40 litre etil alkol ele geçirildi: 1 şüpjeliye yasal işlem
Sinop’ta 40 litre etil alkol ele geçirildi: 1 şüpjeliye yasal işlem
Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı
Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı
Sinop’ta 5’inci lakerda festivali başladı
Sinop’ta 5’inci lakerda festivali başladı
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti
Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama
Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama