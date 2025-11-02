Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar ile 1. Başar sokak kesişiminde yaşandı. 3. Pazar Sokaktan ailesiyle birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü kendi yolundan ilerlerken, 1. Başar Sokaktan çıkan otobüs ile kafa kafaya geldi. Ölümle burun buruna gelen sürücü, direksiyonu kırmasıyla kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.