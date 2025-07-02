Bursa'da bir deprem daha! İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

Dün sabah saatlerinde 4.0 ve 4.4 büyüklüğünde depremin ardında Bursa Gemlik bir kez daha sallandı. Bu sefer ki depremin şiddeti ise büyük oldu. Deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa Gemlik'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.5 km altında ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 2, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/LXgOHc7QFU
02.07.2025, 13:57:42 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 büyüklüğünde açıklandı. Bursa Gemlik'te gerçekleşen deprem yerin 12 km altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km
Detay:https://t.co/5UcwRRIdTS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, şu ifadelerde bulundu:
"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM
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