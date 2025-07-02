Bursa'da bir deprem daha! İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

Dün sabah saatlerinde 4.0 ve 4.4 büyüklüğünde depremin ardında Bursa Gemlik bir kez daha sallandı. Bu sefer ki depremin şiddeti ise büyük oldu. Deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa Gemlik'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7.5 km altında ölçüldü.

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 büyüklüğünde açıklandı. Bursa Gemlik'te gerçekleşen deprem yerin 12 km altında meydana geldi.

YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, şu ifadelerde bulundu:

"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025

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