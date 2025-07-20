Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi

Kaynak: İHA
Bursa'da bir garip durum! Mahalle kadınlara emanet edildi

Bursa'nın 722 yıllık Kozluören Mahallesi'nde 524 yıllık gelenek ile yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi. Sabah saatlerinden itibaren girişleri kapatan jandarma ekipleri erkeklerin girmesini engelledi. İşleri eşlerine teslim eden erkekler yağlı güreş müsabakalarını izlerken kadınlar da 1 günlüğüne saltanat sürdü.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı olan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 722 yıllık Kozluören Mahallesi, 524 yıldır sürdürülen eşsiz bir gelenekle yine renkli görüntülere sahne oldu.

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Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.

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Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti.

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Mahalle muhtarı mühürünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.

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Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi.

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Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.

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Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü.

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Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

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