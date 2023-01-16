Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Iashar Rasulov (29), Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’ndeki evinde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Rasulov’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rasulov'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (AA)