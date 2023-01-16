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Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:22
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Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa’da bir kişi evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Iashar Rasulov (29), Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’ndeki evinde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Rasulov’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rasulov'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (AA)

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