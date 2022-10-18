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Husumetlisinin kapısının önünde bekledi. Balkona çıkınca pompalıyla dehşet saçtı

Bursa’da balkonda husumetli olduğu kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 07:34
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Bursa’da bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Husumetlisinin kapısının önünde bekledi. Balkona çıkınca pompalıyla dehşet saçtı
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İHA’nın haberine göre, olay merkez Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hasan Duman çay içmek için evinin balkonuna çıktı.

O sırada pompalı tüfekle sokakta bekleyen Yakup G., aralarında husumet bulunan Duman’ın balkona çıktığını görünce arka arkaya tetiğe bastı.

Saçmaların bir kısmı Hasan Duman’ın yüzüne gelirken, bir kısmı da yan tarafta bulunan komşusu Süleyman Gazze’nin (18) başına isabet etti.

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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