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Bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Araç sahibi son sürat kaçarken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 07:00
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Bursa'da bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 

Bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 
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İHA'nın haberine göre, kaza 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi. Özsaraç sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle gitmekte olan 18 yaşındaki Muhammed Arabi Elraci'ye, Cangül sokaktan aniden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFS 224 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek 10 metre sürüklenen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı. Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, düşürdüğü plakasını bırakıp aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü. Kaza sırasında düşen plakaya el koyan polis, araç sürücüsünü yakalamak için çalışmalara başladı.

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