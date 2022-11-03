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Böbrek hastasıyken bebeği olmuştu. Kürsüye çıktı ağlamaktan konuşamadı

Bursa'da organ bağışı haftası etkinliğinde kürsüye konuşmak için çıkan organ nakli olmuş kadın ağlamaktan konuşamayıp sahneden indiği görüldü.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:03
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Bursa'da böbrek hastasıyken bebeği olmuştu Kürsüye çıktı ağlamaktan konuşamadı

Böbrek hastasıyken bebeği olmuştu. Kürsüye çıktı ağlamaktan konuşamadı
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İHA’nın haberine göre; Bursa'da 300'den fazla organ nakline vesile olan ancak kendisi de böbrek beklerken hayatını kaybeden Organ Nakil Koordinatörü Doktor Timur Didinen programda güzel ifadelerle yaad edildi.

Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım organ nakli haftası çerçevesinde bir farkındalık etkinliği gerçekleşti. Vefat edenlerin ailelerini ikna ederek organ nakli yaptığı 300’den fazla hastayı sağlığına kavuşturan ancak organ yetmezliğinden ölen Nakil Koordinatörü Doktor Timur Didinen de programda unutulmadı.

Onun adına düzenlenen etkinlikte Türkiye genelinde en fazla bağışçı bildirimi yapan Bursa Şehir Hastanesi ekibine ödül verildi. Düzenlenen törende sahneye konuşmak için çıkan böbrek nakli olmuş ve sağlığına kavuşan Bilsen Öztürk, gözyaşlarına boğularak konuşamadan kürsüden inmek durumunda kaldı. Düzenlenen etkinlikte organ bağışının önemine dikkat çekilirken, Bursa'nın organ naklinde daha başarılı olması temennisinde bulunuldu.

Törende gözyaşlarına boğulan Bilsen Öztürk, “Bugün kürsüye konuşmak için çıktım. Aklıma yaşadığım zorlu tedavi sürecim geldi. Diyaliz hastasıyken çocuğum oldu. Bu program Timur hoca adına düzenlenmiş. Bana böbreğini veren kişinin ailesini Timur hoca ikna etmiş, burada çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Bursa Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa bölgesi 10 yıldır bayrağı zirvede tutan bir bölge. Açık ara organ naklinde Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'de birinci olan bölgeyiz. Rahmetli Timur abimiz bu işe gönül vermiş bir meslektaşımızdı. Onu rahmetle anıyoruz" diye konuştu.
Programa katılan Doktor Timur Didinen'in Eşi Nilgün Didinen ve Oğlu Turhan Didinen, "Burada duygusal anlar yaşadık. Timur hocanın organ nakli için vesile olduğu insanları görmek bize mutluluk veriyor. İnşallah Timur hocanın başarısını geçen doktorlarımız olur" dedi.

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