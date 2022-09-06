6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi

Bursa'da meydana gelen kazada Bulgaristan plakalı lüks otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:44
Takip Et

Bursa'da Bulgaristan plakalı lüks otomobil kamyonete çarptıktan sonra ancak beş ağacı devirip, durabildi

Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
+
Aa
-

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonet ile aynı istikamette seyir eden Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı Bulgaristan plakalı K 7494 BM otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yaklaşık 100 metre savrulup yol kenarındaki 5 ağacı devirip durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Çakmak ile kamyonette bulunan Vedat, Berat ve Ömer Uğur kardeşler araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kamyonette sıkıştıkları yerden çıkartılan kardeşlerden Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonucu İzmir Yolu Caddesinde araçtaki parçaların etrafa saçılmasından dolayı trafik tek şeritten sağlandı.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
3
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
4
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
5
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
6
﻿Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine önceden yazdı. Merkez Bankası’nın ne zaman şok müdahale edeceğini açıkladı. AKP'nin gideceği tarihi de yazdı
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
7
﻿Ailelere ve öğretmenlere çocukların okul çantasıyla ilgili kritik uyarı.
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿İlk kez smokin giyen Atatürk'e, ''Hemen bir otele gidelim de derhal soyunun'' diyen kimdi?
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Binanın asansör boşluğunda erkek cansız bedeni bulundu
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Trabzonspor'da flaş ayrılık. Çoktan yeni takımıyla anlaştı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi. Uluslararası hukuka aykırıdır
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu başlıyor
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
﻿Bursa'da lüks otomobil kaza sonrası bu hale geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.