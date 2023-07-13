Bursa'da bulunan plastik boru fabrikasında yangın

Bursa'da plastik boru üreten bir fabrikanın deposu, alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bursa'da bulunan plastik boru fabrikasında yangın

(DHA) Bursa'daki yangın saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik boru imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikanın plastik boru depolanan kısmında henüz bilinmeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından fabrikanın başka bir kısmına sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Erdoğan ve Biden'dan karşılıklı teşekkür mesajları Siyaset
Erdoğan ve Biden'dan karşılıklı teşekkür mesajları
Meclisten emekliyi üzen karar çıktı Ekonomi
Meclisten emekliyi üzen karar çıktı
Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek Ekonomi
Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek
Arkadaşını satırla yaralayan şahıstan 'yanlış anlaşılma oldu' açıklaması Yaşam
Arkadaşını satırla yaralayan şahıstan 'yanlış anlaşılma oldu' açıklaması
EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı Ekonomi
EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı
Pasaport harçlarına zam kararı Resmi Gazete'de Ekonomi
Pasaport harçlarına zam kararı Resmi Gazete'de