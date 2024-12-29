Bursa'da buz gibi havada gölde sörf yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da buz gibi havada gölde sörf yaptı

Bursa'nın İznik ilçesinde yelken antrenörlüğü yapan Mustafa Öncü'nün soğuk havaya aldırmadan gölde yaptığı sörf renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın İznik ilçesinde yelken antrenörlüğü yapan Mustafa Öncü'nün soğuk havaya aldırmadan gölde yaptığı sörf renkli görüntüler oluşturdu.

İznik Gölü'nde soğuk havaya rağmen yelkenli sörf yapan Mustafa Öncü, görenleri şaşırttı. Yelkenli sörfü ile gölün soğuk sularında sporunu yapan 33 yaşındaki yelken antrenörü Mustafa Öncü, izleyenlerin içini üşüttü. Öncü, sörf yaparken kullandığı özel ekipmanları ile birlikte soğuk havaya rağmen suya inerek yaptığı hareketler renkli görüntüler oluşturdu. Öncü'nün gösterisi, sosyal medyada büyük bir ilgiyle izlendi.

Bursa'da buz gibi havada gölde sörf yaptı

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