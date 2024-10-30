Bursa'da Candan Erçetin ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, Bursa'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda toplandı.

Marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve diğer yerel yöneticiler de yer aldı. Etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılım gösterdi.

Yürüyüşün ardından Candan Erçetin’in konseri ile etkinlik sona erdi. Erçetin’in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusunu artırarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Konserin sonunda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Candan Erçetin’e çiçek vererek teşekkür etti. Bu anlamlı kutlama, Bursa'da Cumhuriyet Bayramı ruhunu pekiştirdi.