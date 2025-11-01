Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl kırsalı Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük’ten İnegöl’e giden Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki Taner C. (60) idaresindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Taner C., Nesrin C. (56), Ebru C. (51) ve Zeynep C. (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ebru Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Çoşkun da bugün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.