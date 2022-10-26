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Cezaevi servis aracına yapılan saldırının faillerinden şüpheli Cebrail Gündoğdu adliyeye sevk edildi

20 Nisan tarihinde Bursa'daki ceza infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'i şahit eden Cebrail Gündoğdu, yakalandığı İzmir'de adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:25
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Bursa'da cezaevi servis aracına yapılan saldırının faillerinden şüpheli Cebrail Gündoğdu adliyeye sevk edildi

Cezaevi servis aracına yapılan saldırının faillerinden şüpheli Cebrail Gündoğdu adliyeye sevk edildi
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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim'de Menemen ilçesinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlı, işlemin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

- Şüpheliye ilişkin detaylar

İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan şüpheliyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

"Emre-Zafir" kod adını kullandığı tespit edilen şüphelinin uzun yıllar terör örgütü MLKP'nin Suriye'deki kampında, silah ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca Buca ilçesinde, 31 Ağustos 2017'de, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısının da faillerinden olduğu kaydedildi.

Şüphelinin ayrıca 9 ayrı suçtan daha arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan şüphelinin saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerle ilgili işlemin devam ettiği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Bursa'da 20 Nisan'da, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faillerinden MLKP üyesi Seda Baykal, Dilek Aksu ile Mehmet Mustafa Uskar, 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu, Menemen ilçesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurmuştu.

Gündoğdu'nun, Bursa'daki eylemde, bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilmişti.

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