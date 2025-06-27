Bursa'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediyor.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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