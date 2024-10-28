Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ömer Ergene (66) iddiaya göre ocakta yemek yaparken yemek alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışan ancak başaramayan Ergene, dışarıya kaçmaya çalışırken dumandan etkilenerek yere yığıldı.

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Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Ergene'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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