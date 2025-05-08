Bursa’da çıkan yangında 'tiny house' küle döndü

Kaynak: DHA
Bursa’da çıkan yangında 'tiny house' küle döndü

Bursa'da bir taşınabilir evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında, bir tiny house kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mudanya'nın Çekice Mahallesi'nde meydana geldi. Taşınabilir yapıların bulunduğu alandaki tiny houselardan birinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, mahallelinin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler, cep telefonu kamerasına yansırken, bir tiny house kullanılmaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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