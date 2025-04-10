Bursa'da çocukların bıçakla oyunu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da çocukların bıçakla oyunu!

Bursa'da 14 yaşındaki Ömer E., sokakta karşılaşıp küfürleşme nedeniyle kavga ettiği yaşıtı Bilal T.'yi, bıçakla bacağından yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu Ömer E. ile Bilal T. arasında iddiaya göre küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

​​​​​​​

Bilal T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer E., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.

​​​​​​​

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da çocukların bıçakla oyunu!

Son Haberler
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İçerik üreticileri için global işbirliği fırsatları sunan yeni girişim: StayLoop.co
İçerik üreticileri için global işbirliği fırsatları sunan yeni girişim: StayLoop.co
Vestel'deki 'Ramazan tebriği' soruşturmasında karar verildi
Vestel'deki 'Ramazan tebriği' soruşturmasında karar verildi
İlaçlar yetmiyor! Yetişkin nüfusun yarısı takviye gıda kullanıyor
İlaçlar yetmiyor! Yetişkin nüfusun yarısı takviye gıda kullanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! "Başaracağız"
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! "Başaracağız"