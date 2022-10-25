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Bursa’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa’da polisin iki farklı adreste yaptığı operasyonda ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 22:47
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Bursa’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Bursa’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
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Bursa’da İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.T. ve K.C.’ye ait iki ayrı adrese operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 minimetre tabanca, 1 adet Bursa il merkezinden çalıntı motosiklet ve 1 adet şase-motor numaraları kazılı motosiklet ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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