Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...

Bursa’da yüzyıllardır süren gelenek bu kez Onur ve Sude Naz Sayar çiftine uygulandı. Düğünde damadın arkadaşları gelenek adı altında damada adeta işkence yaptı. Başına gelmeyen kalmadı.

Bursa'da Onur ve Sude Naz Sayar çifti Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı. Damat Onur Sayar'ın önce kıyafetleri kesildi, sonra ağzına emzik takılıp el arabasına bindirilerek gelin evine getirildi. Burada damat gelin evi önünde saksı kırdı, ortaya saçılan toprağı süpürerek temizledi.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...

Daha sonra adet gereği damada tavaya yumurta kırdırılırken, damadın arkadaşları tarafından kafasında yumurtalar kırıldı, una bulandı. Bununla da sınırlı kalmayan damadın arkadaşları gelin evinin önüne leğen koyup soğuk su ve fırçayla damadı yıkadı.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...

"BEKAR ARKADAŞLARIMIZ EVLENİRKEN BETERİNİ YAPACAĞIM"

Bekar arkadaşlarının düğününü sabırsızlıkla beklediğini belirten damat Onur Sayar, "Bu bizim yüzyıllardan beri süregelen bir geleneğimiz. Biz bunu her düğünde yaparız. Arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar, hep beraber yedik, içtik.

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Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...​​​​​​​

Onlara da çok teşekkür ederim. Adetimizde yumurta kırma, un serpme, saksı kırma, toprak süpürme gibi etkinliklerimiz var. Bizler de köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Her düğünde bu adetler oluyor. Bekar arkadaşlarımız evlendiği taktirde beterini de kendilerine yapacağım" dedi.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...​​​​​​​

"DAMADA BİRAZ İŞKENCE ÇEKTİRDİK"

Düğün öncesi yapılan işkence gibi adetlerin evliliğin kıymetini bilmek için yapıldığını kaydeden Sait Durmuş, "Geçmişte de böyleydi, bugün de bunu devam ettirmek istedik. Damada biraz işkence çektirdik. Biraz yıkadık, kafasında yumurta kırdık, el arabasında gezdirdik. Bu gelenekteki maksadımız evlilik öncesi çile çeksin ki evliliğin kıymetini bilsin, mutlu bir evliliği olsun" ifadelerini kullandı.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...​​​​​​​

"İSTEDİKLERİ İŞKENCEYİ YAPABİLİRLER, BUNLAR GÜZEL ŞEYLER"

Yüzyıllar süren adetleri gençler olarak devam ettirmek istediklerini kaydeden İbrahim Çetin, "Bugün çok mutluyuz, arkadaşımız dünya evine giriyor. Darısı bizim başımıza. Bunlar eskiden gelen gelenek, göreneklerimiz. Biz bunları büyüklerimizden gördük, devam ettiriyoruz. İleri de bana da aynısı olacak, istedikleri işkenceyi yapabilirler, bunlar güzel şeyler" şeklinde konuştu.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...​​​​​​​

Tüm adetlerin yerine getirilmesinin ardından damat Sayar, derin nefes alarak damatlığını giyerek gelini evinden aldı. Damada yapılan tatlı işkence görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Bursa'da damada işkence gibi düğün! Başına gelmeyen kalmadı...​​​​​​​

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