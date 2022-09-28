Dedikodu tartışmasında kan aktı

İHA'nın haberine göre, olay Mesudiye Mahallesi 1. Leylak sokakta meydana geldi. Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı kişi sağlık ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112’ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı.
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