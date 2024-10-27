Bursa'da dehşet! Diş teknikeri, diş doktoru eşini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da dehşet! Diş teknikeri, diş doktoru eşini öldürdü

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini öldürdü. Eşini öldürüen diş teknisyeni polis ekipleri tarafından yakalandı.

Korkunç cinayet merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.

AYRILMA AŞAMASINDAYDI...

Diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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