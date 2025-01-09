Bursa'da dehşet evi! Kadın bıçakladı, kocası tencereyle siper aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da dehşet evi! Kadın bıçakladı, kocası tencereyle siper aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Vahide Ö. tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Yaralanan Maşallah Ö. mutfaktan kaptığı tencereyi eşinin başına vurdu. Tedavi altına alınan çift birbirinden şikayetçi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Vahide Ö. (52) tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Maşallah Ö. (54) de karısını tencereyle başına vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Vahide Ö.'nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, "Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

BURSA - Birbirine bıçak ve tencereyle saldıran çift yaralandı

BURSA - Birbirine bıçak ve tencereyle saldıran çift yaralandı

BURSA - Birbirine bıçak ve tencereyle saldıran çift yaralandı

BURSA - Birbirine bıçak ve tencereyle saldıran çift yaralandı

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