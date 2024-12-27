Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi

Kaynak: AA
Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

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