Bursa’da deprem tatbikatı. Herkese SMS ile haber verildi

Bursa'da bugün kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle düzenlenen bu tatbikat öncesinde, vatandaşlara SMS yoluyla bilgi verildi ve gerekli uyarılar yapıldı.

TATBİKAT İÇİN SİRENLER ÇALACAK

Belediyeden gönderilen mesajda, 6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık amacıyla büyük bir deprem tatbikatı yapılacağı duyuruldu. Mesajda, tatbikat sırasında siren seslerinin duyulacağı ve acil durum araçlarının sahada olacağı belirtildi. Halktan ise sakin kalmaları ve paniğe kapılmamaları istendi.

Belediye, bu tatbikatın önemine dikkat çekerek, "Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz" ifadelerini kullandı.