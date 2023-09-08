Bursa'da dev operasyon: 1000 polis katıldı, 101 kişi yakalandı

Bursa'da, bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yaklaşık 1000 polisin katıldığı operasyonda 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 101 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Bursa'da dev operasyon: 1000 polis katıldı, 101 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı yaklaşık 1000 polisten oluşan ekipler, Sütaş Timsah Park Stadyumu'nda toplandıktan sonra aranan kişilere yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 145 adreste arama yapıldı. Bazı evlere, kapılar koçbaşı ile kırılarak girildi.

Operasyonda, 3'ü FETÖ üyesi olmak üzere resmi belgede sahtecilik, silahlı yağma, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan şüpheli ve firari hükümlüler yakalandı.

Gözaltına alınan 101 şüpheli ve hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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