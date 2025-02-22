Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Bursa polisi, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Havadan ve karadan çok sayıda polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşları ile kırıldı. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyona narkotik polisinin yanı sıra 10 Özel Harekat, 10 Çevik Kuvvet, 12 Dedektör köpek, 3 İnsansız Hava Aracı olmak üzere toplam bin personel katıldı.

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

KOÇBAŞLARI İLE KIRILAN KAPILARIN ARDINDA 36 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenmiş 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon çerçevesinde 36 adresin kapısı koçbaşları ile kırıldı. Kırılan kapıların ardından 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyon çerçevesinde 3 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 200 gram kokain, 325 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4 adet tabanca, 31 adet fişek, 2 adet tüfek, 52 adet kartuş ile beraber 73 bin lira nakit ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 36 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Bursa’da dev operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

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