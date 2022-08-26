DEVA Partili bir başkan daha İYİ Parti’ye geçti

GÖKHAN DERE - BURSA / YENİÇAĞ

Büyükorhan Eski Belediye Başkanı merhum Ali Sarkıç’ın oğlu Şener Sarkıç’ın da İYİ Parti’ye katıldığı törende rozetlerini, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu taktı.

Bursa Büyükorhan İlçe Başkanlığında gerçekleşen üye katılım töreninde Tatlıoğlu; “Milletimiz, özgür ve demokratik bir ülkede, refah içinde, mutlu mesut yaşasın diye, son nefesimize kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızın gözündeki çaresizliği, yaşadıkları günlük ekonomik travmayı görüyoruz. İktidar, anlık tedbirlerle çıkmaza soktuğu ekonomiyi diriltmeye çalışırken, vatandaşlarımızın yaşadığı dramın farkında değil. O nedenle biz, İYİ Parti olarak, ekonomi kurmaylarımızla AK Parti sonrasına çalışıyoruz; daralan ekonomiye iyi çözümler üretiyoruz. Herkes gönlünü ferah tutsun. Sandığa az kaldı. İYİ ve güneşli günler yakın!” dedi.