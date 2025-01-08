Bursa'da eğitim uçağı düştü

Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kazaya ilişkin ilk açıklama Bursa Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havaalanı'nda 12:45'te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının pisti terk ettiği sırada kaza yaptığı bildirildi.

Kazada pilotun hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı açıklandı.