Bursa'da eğitim uçağı düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı pisti terk ettikten hemen sonra düştü.

Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

kazaaaaa.jpgKazaya ilişkin ilk açıklama Bursa Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havaalanı'nda 12:45'te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının pisti terk ettiği sırada kaza yaptığı bildirildi.

Kazada pilotun hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı açıklandı.

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