Bursa'da eğitim uçağı düştü

Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.
Kazaya ilişkin ilk açıklama Bursa Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havaalanı'nda 12:45'te özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının pisti terk ettiği sırada kaza yaptığı bildirildi.
Kazada pilotun hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı açıklandı.
????Eğitim Uçağı Düşmesi— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) January 8, 2025
Basın Açıklaması (2025 - 1) pic.twitter.com/RWX4tH7AnZ