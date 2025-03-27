Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ufuk Ş. (17) idaresindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hükümet konağı girişinde park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481 ile Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarparak durdu.

Kaza sonucu otomobildeki yolcu Özkan T. (16) yaralandı. Yaralı yolcu ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından araçtaki diğer yolcular, çevrede izleyen vatandaşlara saldırdı. Polis ekipleri, saldırganlara müdahale ederek olayı yatıştırdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşeti

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