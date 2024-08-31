Bursa'da el freni unutulan otomobil kazaya yol açtı

Üçevler Mahallesi'nde yaşayan bir sürücü, aracını yol kenarına park ettikten sonra temizlemeye başladı, ancak el frenini çekmeyi unuttu.

Bu sırada araç kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü panikle aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazaya ait görüntüler çevredeki kameralar tarafından kaydedilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak sürücünün dikkatsizliği kazaya sebep oldu.